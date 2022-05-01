Родные военных, защищающих Мариуполь, просят Зеленского об эвакуации

Их видеообращение разместил в своем Telegram-канале основатель полка "Азов" Андрей Белецкий.

"Сегодня в центре столицы состоялась акция семей мариупольских защитников, которые находятся в окруженном оккупантами городе под постоянными обстрелами и бомбардировками на территории предприятия "Азовсталь", - отметил он.

"Мы - семьи военных, которые сейчас находятся в городе Мариуполь, обращаемся к нашему президенту. Владимир Александрович, пожалуйста, обратитесь официально к представителям ООН и внесите в списки наших раненых, военный гарнизон и заберите тела погибших воинов. Все семьи и вся Украина вас просит это сделать", - говорится в сообщении.

Видео дня

Напомним, что защитники Мариуполя (бойцы полка "Азов", морпехи, нацгвардейцы, полицейские, пограничники и т.д.) находятся на территории завода "Азовсталь", который непрерывно обстреливают с артиллерии и бомбардируют с самолетов. На днях значительные разрушения получил военный госпиталь, расположенный в подвалах "Азовстали".