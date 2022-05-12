На Луганщине ВСУ разбили БТГр врага, уничтожены десятки единиц техники. Фотодоказательства и видео

В Луганской области украинские воины разбили российскую батальонную тактическую группу. Украинцы уничтожили понтонную переправу россиян через Северский Донец под селом Белогоровка в Луганской области, а после - очистили украинскую землю от попавших в ловушку захватчиков.

По минимальным подсчетам уничтожено более 70 единиц военной техники. Об этом сообщили в InformNapalm.

Накануне, 11 мая, стало известно об уничтожении ВСУ вражеской понтонной переправы через Северский Донец. А уже на следующий день российские захватчики попытались эвакуировать свой десант, оказавшийся в ловушке.

"Сегодня днем, 12 мая, рашисты попытались эвакуировать попавший в ловушку десант ВС РФ. Тот, который два дня назад смог переправиться через Северский Донец, но распылился под ударами артиллерии ВСУ. Рашисты соорудили очередной понтон и ожидаемо получили прилеты на переправе. После того, как уничтожили переправу для эвакуации, рашисты побросали технику и вплавь переплыли реку", - рассказали в InformaNapalm.

Видео дня

В общей сложности за последние 4 дня при совершении неудачных попыток преодолеть реку, рашисты потеряли более 70 единиц техники и два батальона пехоты с инженерами. В доказательство этого волонтеры привели подсчеты, проведенные пользователем Twitter с ником Blue_Sauron.

По данным InformaNapalm, наибольшие потери при этом понесла 74-я ОМСБр ВС РФ (в/ч 21005). Это российское подразделение принимает участие в агрессии против Украины с 2014 года.

Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского показали результаты совместной работы защитников Украины по уничтожению россиян под Белогоровкой на видео.

"Результат совместной работы Выговцев с другими подразделениями силовых структур по вражеской переправе через Северский Донец. Добро пожаловать в ад", - подписали видео воины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ ликвидировали за сутки 300 оккупантов и уничтожили 7 танков. По данным Генштаба, общие боевые потери России в живой силе с начала вторжения до утра 12 мая составили около 26 650 человек.

Накануне украинские защитники ликвидировали около 250 российских солдат на восточном направлении и уничтожили около 80 захватчиков и колонну вражеской техники на юге.