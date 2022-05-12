Оккупанты готовятся возобновить наступление на Барвенково и Славянск, враг форсировал реку Северский Донец – Генштаб

На 78-е сутки войны вражеская армия РФ взялась за перегруппировку войск на Славянском направлении, чтобы возобновить наступление на Барвенково и Славянск. Тогда как на Лиманском враг форсировал реку Северский Донец, чтобы ввести основные силы и прибегнуть к атакам.

Активные бои продолжаются и на многих других направлениях, где в то же время захватчики несут потери. Об обстановке на фронте на утро 12 мая сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнение задач по усилению украино-беларусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам в Украине с беларусской территории.

Видео дня

На пунктах пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ, а также подразделения российских вооруженных сил. Кроме того, оккупанты осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области.

На Слобожанском направлении противник осуществляет перегруппировку войск с целью недопущения дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины. В районах к северу от Харькова обстреливает из артиллерии подразделения наших войск с целью нанесения потерь в живой силе, вооружении и военной технике.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск противник переместил в определенный район около 300 единиц вооружения и военной техники.

На Донецком направлении подразделения противника пытаются развить наступательные действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка.

На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения атак. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия.

Для обеспечения преодоления водного препятствия агрессор с территории РФ в направлении Кременной перебросил технику понтонно-мостового парка.

На Северодонецком направлении оккупанты ведут наступление в направлении Кудряшевки, Северодонецка, имеют частичный успех.

На Бахмутском направлении они ведут штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник штурмует в направлении Новобахмутовки и Новокалинового. На Кураховском – наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые деяния.

В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить авиационных ударов.

В Запорожском направлении захватчики обстреливали подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня. На Южнобужском и Таврическом направлениях – пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Николаевском и Криворожском направлениях враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск. С целью выявления изменений в положении Сил обороны – ведет воздушную разведку, в том числе с использованием БПЛА.

Кроме того, на Николаевском направлении, в районе Новой Каховки противник осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ.

На Таврическом направлении российские войска производили пополнение запасов и демонстрационные действия с целью сковывания действий наших войск. А на Бессарабском обстановка существенных изменений не претерпела.

За минувшие сутки защитники Украины отбили девять атак врага на территории Донецкой и Луганской областей. Было уничтожено восемь танков, шесть единиц боевой бронированной техники, пять автомобилей и зенитную установку противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре российских беспилотника типа "Орлан-10". Путинская армия несет потери и на других направлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрнаступление ВСУ к северу от Харькова заставило путинскую армию перейти к обороне. Оккупантам пришлось прибегнуть к усилению подразделений и пополнению сил и средств, направленных на предотвращение дальнейшего продвижения украинских войск к границе с РФ.