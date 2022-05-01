Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник: очевидцы сообщали о взрывах
В Днепропетровской области около 11 утра раздались взрывы. Глава местной областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил об уничтожении над регионом российского беспилотника бойцами ВСУ.
Об этом он написал на официальном Telegram-канале. Отмечается, что силами ПВО утром 1 мая был ликвидирован вражеский БПЛА над областью.
"Хорошее начало дня", – комментирует событие глава ОВА.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в первый день мая взрывы были слышны и в Одессе. Здесь также военные ВСУ уничтожили беспилотник-разведчик армии РФ.