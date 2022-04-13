Владимир Зеленский о химической атаке на Мариуполь: мир должен реагировать уже сейчас
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на химическую атаку, которую совершили российские оккупанты в Мариуполе 11 апреля, применив против защитников города боеприпас с ядовитым веществом. Он отметил, что сейчас невозможно сделать его анализ и провести полное расследование в заблокированном врагом населенном пункте.
Поэтому пока неизвестно, что это было за вещество. Об этом глава государства сказал в новом видеообращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Но, учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов насчет применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, к примеру, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно", – подчеркнул гарант.
Зеленский отметил, что после применения россиянами оружия массового поражения любое реагирование мира уже ничего не изменит. В таком случае любая реакция уже после атаки будет выглядеть лишь как унижение для демократического мира.
Украинский лидер поблагодарил всех наших воинов, которые защищают Украину от врага. С отдельными словами благодарности от имени всех украинцев он обратился к героям, которые стоят на защите Мариуполя, к нашим военным, которым сейчас очень тяжело.
"Батальон морской пехоты 36-й бригады морской пехоты. Отдельный отряд специального назначения "Азов", 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Подразделения Государственной пограничной службы. Добровольцы "Правого сектора". 555-й военный госпиталь и работники Национальной полиции" , – поблагодарил защитников Мариуполя Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 апреля российские оккупанты применили в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Захватчики использовали его против военных и мирного населения города.
Впоследствии основатель полка "Азов" Андрей Билецкий заявил, что российские оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают азовцы. В результате атаки пострадали три человека. У них наблюдались выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами.
Стало известно, что военное руководство Украины проверяет информацию о возможном применении военными ВС РФ химического оружия в Мариуполе. По словам замглавы Министерства обороны Анна Маляр, оккупанты могли использовать какое-то другое оружие.
В "Азове" рассказали, что лица, пострадавшие от применения врагом отравляющего вещества неизвестного происхождения в Мариуполе, находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Контакт гражданских веществ с веществом был минимальным, несколько ближе к эпицентру распыления находились военнослужащие.