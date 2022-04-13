Владимир Зеленский о химической атаке на Мариуполь: мир должен реагировать уже сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на химическую атаку, которую совершили российские оккупанты в Мариуполе 11 апреля, применив против защитников города боеприпас с ядовитым веществом. Он отметил, что сейчас невозможно сделать его анализ и провести полное расследование в заблокированном врагом населенном пункте.

Поэтому пока неизвестно, что это было за вещество. Об этом глава государства сказал в новом видеообращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Но, учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов насчет применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, к примеру, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно", – подчеркнул гарант.

Видео дня

Зеленский отметил, что после применения россиянами оружия массового поражения любое реагирование мира уже ничего не изменит. В таком случае любая реакция уже после атаки будет выглядеть лишь как унижение для демократического мира.

Украинский лидер поблагодарил всех наших воинов, которые защищают Украину от врага. С отдельными словами благодарности от имени всех украинцев он обратился к героям, которые стоят на защите Мариуполя, к нашим военным, которым сейчас очень тяжело.

"Батальон морской пехоты 36-й бригады морской пехоты. Отдельный отряд специального назначения "Азов", 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Подразделения Государственной пограничной службы. Добровольцы "Правого сектора". 555-й военный госпиталь и работники Национальной полиции" , – поблагодарил защитников Мариуполя Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 апреля российские оккупанты применили в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Захватчики использовали его против военных и мирного населения города.