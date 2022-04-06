Жителям Донецкой, Луганской и Харьковской областей следует эвакуироваться, пока есть такая возможность. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В эфире национального телемарафона на канале Freedom:UA она объяснила, что отвод вражеских войск из Киевской и Черниговской областей отнюдь не был "жестом доброй воли" для проведения переговоров, как это пытаются позиционировать официальные лица РФ. По слова Верещук, это был жест стальной воли армии Украины, властей и всего народа страны.

"Именно поэтому руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно", – сказала вице-премьер.

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Она добавила, что эвакуироваться нужно именно сейчас, поскольку потом люди могут оказаться "под огнем и угрозой гибели" и оказать им помощь не будет возможности.

"Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть", – обратилась Ирина Верещук к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что защитникам страны известны планы врага относительно Харькова и Донбасса. Глава государства заверил: российские военные преступники не смогут избежать наказания.