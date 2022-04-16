В Здвижевке при отступлении оккупанты сами сожгли новейший бронеавтомобиль 'Тайфун'. Фото

Российские оккупанты, отступая из Киевской области, сожгли бронеавтомобиль "Тайфун", который РФ считает вершиной своего военного автомобилестроения. Его захватчики оставили на окраине села Здвижовка Бучанского района.

Об этом сообщил военкор Андрей Цаплиенко в Telegram-канале. Он также опубликовал фото, которые сделал военный репортер Руслан Ганущак (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Речь идет о КамАЗ-53949 "Тайфун" с колесной формулой 4х4, американским дизельным мотором Cummins мощностью в 350 лошадиных сил. Такие бронеавтомобили приняли на вооружение десантных подразделений ВС РФ только в 2021 году.

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На кадрах, сделанных под Бучей, – именно такой бронеавтомобиль оккупантов. Несмотря на то, что он почти дотла выгорел, на дверце БА хорошо заметно характерную символику путинской армии, вторгшейся на украинскую территорию, – отметку "V".

"Суперновинка. Но подвели ее, оказывается, не украинцы. Новый агрегат сожгли сами российские десантники. Собственноручно. Потому что пробили колесо. А запаской машина стоимостью несколько сотен тысяч долларов просто не была укомплектована, когда орки убегали в Беларусь", – объяснил Цаплиенко.

Журналист добавил, что российская логистика, коррупция и тупость – одни из наших надежных союзников в войне против захватчиков.

Отметим, что россияне свой колесный бронеавтомобиль с усиленной противоминной защитой "Тайфун" называют "одним из лучших в своем классе". Пропагандисты утверждают, что такую оценку их технике дали "иностранные военные эксперты".

По данным "Новости ВПК", семейство бронеавтомобилей предназначено для перевозки личного состава, а также для установки различного целевого оборудования или систем вооружений. Машина может оснащена различным стрелковым оружием и транспортировать 2 тонны груза или 10 чел, включая экипаж. Максимальная скорость – 100 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения Нацгвардии "зачистили" район на Киевщине, где находилось значительное количество оккупантов. Там обнаружили несколько десятков единиц сожженной защитниками Украины вражеской бронетехники – танки, бронеавтомобили "Тайфун", БМП и грузовики.