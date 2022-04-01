В Запорожье состоялся обмен пленными: 86 украинских военных уже в безопасности, - Кирилл Тимошенко

В Запорожской области 1 апреля произошел обмен пленными. В результате обмена Украина забрала 86 украинских военных.

Среди них – 15 женщин. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Друзья, хорошие новости из Запорожской области. Только что состоялся обмен. 86 украинских военнослужащих, среди которых 15 женщин - они уже в безопасности", – заявил Тимошенко.

Также обмен подтвердила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По приказу президента Зеленского только состоялся второй обмен пленными. Домой везем 86 наших военнослужащих! 15 из них – женщины! Обращаюсь ко всем нашим, кто еще в плену: будем бороться за каждого из вас! Всех вернем домой. Держитесь", - отметила министр. .

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский заявлял, что обмен пленных в формате всех на всех был первым предложением Украины на переговорах с Россией.

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