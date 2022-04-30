В ВСУ поставили точку в слухах вокруг гибели 'Призрака Киева': это супергерой-легенда

В Генеральном Штабе Украины поставили точку в слухах вокруг гибели "Призрака Киева", которому приписывают уничтожение 40 вражеских самолетов. Это – супергерой-легенда, собирательный образ, который возник из героических действий пилотов, которые, рискуя собственными жизнями, защищали и продолжают защищать небо над столицей.

А некоторые, как Герой Украины Степан Тарабалка, которого ошибочно и считают "Призраком Киева", отдал за Украину свою жизнь. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Защитники украинского неба отметили: информация о том, что "Призрак Киева" – это украинский пилот Степан Тарабалка, погибший в марте и посмертно получивший звание Героя Украины – не соответствует действительности.

"Герой Украины Степан Тарабалка не "Призрак Киева" и он не сбил 40 самолетов. 13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов", - отметили в Командовании Воздушных Сил.

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"Призрак Киева" - это красивая, но легенда. Которая, тем не менее, никак не умаляет реального ежедневного героизма пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, с первых минут вторжения России на территорию Украины 24 февраля державших небо Киева на своих плечах. Воинов, которые рисковали собственной жизнью, а иногда и погибали, чтобы спасти сотни тысяч жителей украинской столицы.

"Призрак Киева – это супергерой-легенда, чей образ создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Внезапно появляющихся там, где их не ждут!" – отметили в Командовании Воздушных Сил.

Защитники Украины призвали украинцев соблюдать элементарные правила информационной гигиены, проверять источники информации перед тем, как ее распространять, ориентироваться на официальные сообщения - и не брать на веру все без разбора, каким бы сильным ни был соблазн поверить в супергероев или другие красивые сказки.

В Командовании Воздушных Сил опровергли еще несколько очень распространенных фейковых сообщений.

"Военные летчики пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого не хотелось. Ни одно официальное заявление на этот счет не выходило в СМИ. Ну и в заключение, для особо креативных – американские бомбардировщики тоже не летают над Украиной!"- подчеркнули украинские воины.

Вместе с тем они успокоили украинцев: даже без "Призрака Киева" и американских бомбардировщиков украинские летчики умудряются делать невероятное - и уже изрядно нагнали ужаса на российских оккупантов своим мастерством, отвагой и настоящим героизмом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алексей Арестович опроверг фейк о гибели "Призрака Киева" еще 23 марта. Тогда советник главы Офиса президента Украины рассказал о гибели 29-летнего Героя Украины Степана Тарабалки. Погибшего в бою украинского пилота уже тогда стали называть "Призраком Киева".