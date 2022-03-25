Арестович опроверг фейк о гибели "Призрака Киева": ушел в небо другой Герой Украины. Фото

Информация о возможной гибели легендарного пилота, которого окрестили "Призрак Киева" является фейковой и не соответствует действительности. На самом деле, в бою с оккупантами погиб майор Степан Тарабалка.

Об этом сообщили советник главы Офиса президента Алексей Арестович, а также Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Погибшему летчику было 29 лет.

Так, в комментариях в Facebook у Арестовича спросили, правдива ли информация, которая распространяется в сети о гибели "Призрака".

"Чистый вброс", – кратко ответил он.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщил, что в бою с силами агрессора погиб майор Степан Тарабалка.

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"13 марта 2022 года во время воздушного боя с превосходящими силами российских захватчиков "ушел в небо" майор Степан Тарабалка", – заявили в Генштабе.

Тарабалка на МиГ-29 вел воздушный бой с "извергами, которых Кремль отправил бомбить мирные города".

"За защиту воздушного пространства, доблесть и отвагу майору Степану Тарабалке присвоено звание "Герой Украины" (посмертно)", – сообщили в Генштабе.

Тарабалка родился 9 января 1993 года в селе Королевка Ивано-Франковской области.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что Степан был романтиком, с детства мечтавшим стать военным летчиком.

Уже в 13 лет он поступил в Прикарпатский военно-спортивный лицей, а впоследствии – в летный военный вуз – Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба, успешно окончив его в 2014 году.

"Это офицер нового поколения украинской армии, который начал свою офицерскую карьеру именно в то время, когда в Украину пришла война. Защита своей страны была для него сознательным выбором", – заявили в ПС ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Призрак Киева", чье настоящее имя не раскрывается из соображений безопасности, заявил, что Россия проиграла первую фазу войны против Украины. Для полной же победы украинским защитникам следует перебить наиболее подготовленный руководящий состав противника.

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