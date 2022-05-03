В Украине запретили деятельность пророссийских партий: решение парламента

Верховная Рада Украины приняла решение о запрете деятельности пророссийских политических партий. За это решение проголосовали 330 нардепов.

Согласно законопроекту №7172-1, запрет касается политических сил, которые отрицают или приветствуют российскую агрессию против Украины. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно проекту закона, речь идет о политических силах, которые отрицают вооруженную агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны. Также закон гласит, что речь идет и об отрицании политсилами временной оккупации части территории Украины.

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Под действие закона партии подпадают, если кто-либо из ее представителей оправдывает членов подконтрольных РФ самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди".

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о пророссийских партиях. В документе предлагается запретить их участникам баллотироваться в депутаты всех уровней власти или в президенты Украины.

Ранее была приостановлена деятельность фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Украины и партии в целом. Это произошло согласно решению СНБО. Также скандальный нардеп Вадим Рабинович больше не возглавляет ОПЗЖ.