Зеленский озвучил потери среди военнослужащих в войне с Россией

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ потеряли от 2500 до 3000 военнослужащих. Еще около 10000 бойцов получили ранения.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN. Он отметил, что за это же время было ликвидировано около 20000 российских оккупантов.

При этом потери среди мирного населения значительно превышают количество погибших воинов. Точные данные тяжело установить в условиях продолжающейся войны.

"Про мирных жителей говорить очень сложно, ведь юг нашей страны, где блокируются поселки и города – Херсон, Бердянск, Мариуполь и дальше на восток, и район восточнее Волновахи – ми просто не знаем, сколько людей погибло в тех районах, которые сейчас заблокированы", – сказал Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский рассказал, что ВСУ успешно останавливают атаки российских оккупантов и одновременно совершают успешные контрнаступления. Также врагов "закошмарила" наша авиация и теперь они вынуждены применять стратегические дальнобойные самолеты.

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ удалось освободить от оккупантов 918 населенных пунктов. Эти города, поселки и села уже начали возвращаться к привычной жизни.