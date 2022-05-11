В Украине ликвидировали подполковника спецназа российского ГРУ

В Украине уничтожили полковника спецназа Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил страны-агрессора России Альберта Каримова. Он был родом из Башкирии.

Про ликвидацию российского оккупанта на своей странице в Twitter в среду, 11 мая, сообщил блогер Necro Mancer. Также сообщение о похоронах Каримова публиковали в запрещенной в Украине российской социальной сети "Вконтакте".

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Там отметили, что оккупанта похоронят в башкирском селе Тырлянское, из которого, по всей видимости, он родом.

Как отмечается, Каримов погиб "в ходе специальной военной операции на территории Украины". Так российская пропаганда называет полномасштабную войну против нашего государства.

Напомним, что накануне в разведке США сообщили, что за два с половиной месяца войны с Россией Украина ликвидировала от восьми до десяти российских генералов. Это гораздо больше, чем США потеряли своих генералов в течение 20 лет конфликта в Афганистане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ ликвидировали командира роты глубинной разведки российской оккупационной армии, воевавшего против нашей страны в 36-й мотострелковой отдельной бригаде.