Мэр Тернополя заявил о взрыве в городе: детали выясняются

В воскресенье вечером, 3 апреля, в Тернополе прогремел взрыв. В этот момент почти по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты издания "Суспільне" в Telegram. Позже взрыв в Тернополе подтвердил мэр города Сергей Надал.

"Оставайтесь в защитном укрытии. В городе слышали взрыв. Причины выясняем. Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме", – написал он.

О взрыве в Тернополе писали и в Telegram-канале "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами". Кроме того, взрывы якобы слышали и в Ривненской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Видео дня

Появилась неподтвержденная информация, что взрывы прогремели в Ивано-Франковске и Коломые, а также в Харькове.

Людей призывали ничего не фотографировать и оставаться в укрытиях.

Спустя некоторое время глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук написала в Telegram, что, по предварительной информации, на Прикарпатье все спокойно. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в свою очередь опроверг данные о взрывах в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта в Харькове прогремел мощный взрыв – его слышали в разных районах города. Стало известно, что ударом российских оккупантов был поврежден газопровод.

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