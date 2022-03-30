В Харькове прогремел мощный взрыв. Фото и видео

София Закревская
Война в Украине 2022
2 минуты
63,9 т.
В Харькове прогремел мощный взрыв. Фото и видео

В среду вечером, 30 марта, в Харькове прогремел мощный взрыв. Его слышали в разных районах города.

В сети появились кадры последствий взрыва, снятые в разных частях Харькова. Над городом поднялось зарево, на время стало светло, как днем (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

СМИ сообщают, что ударом российских оккупантов был поврежден газопровод.

В Харькове прогремел взрыв.
Видео дня
Зарево было видно по всему городу.
Взрыв слышали жители всех районов.
Стало светло, как днем.
Взрыв в Харькове.

Новость дополняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове оккупанты уничтожили архитектурный памятник – бывшую пожарную часть. Она была построена в 1887 году.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

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