В Харькове российские ракеты взорвались на территории парка, где работали люди: есть раненный. Фото

В субботу, 2 апреля, оккупанты обстреляли в Харькове парк культуры и отдыха им. Горького. На его территории взорвалось несколько ракет, в результате чего 57-летний мужчина получил ранения.

Как сообщила пресс-служба парка, он был госпитализирован. Кроме того, наибольшие разрушения получили аттракционы "Галеон Барбадос" и "Индия".

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Также, согласно сообщению, в результате обстрелов сломаны старинные деревья, повреждена сцена в зоне Ретро-парка, а также некоторые кафе и парковые диваны.

Напомним: 14 марта в Харькове в районе Горького парка российские оккупанты накрыли огнем из "Градов" машину волонтеров Help Army. Был тяжело ранен 26-летний мужчина, который, к сожалению, погиб.

Известно, что активисты в тот момент развозили по городу гуманитарную помощь для оказавшихся в затруднительном положении людей.

Также российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел Дробицкого Яра в Харькове, в результате чего был поврежден мемориальный комплекс. Именно на этом месте было расстреляно от 16 до 20 тысяч жертв Холокоста. Обстрел произошел 26 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

российские оккупанты продолжают заниматься ядерным терроризмом – враг обстрелял ядерную установку в Харькове. Оценить масштабы повреждений пока невозможно из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки;

Также 25 марта российские войска в Харькове дважды обстреляли терминал аэропорта и супермаркет. Рашисты для этого воспользовались реактивной системой залпового огня.

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