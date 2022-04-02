В Харькове российские ракеты взорвались на территории парка, где работали люди: есть раненный. Фото

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
2 минуты
Оккупанты обстреляли в Харькове парк Горького

В субботу, 2 апреля, оккупанты обстреляли в Харькове парк культуры и отдыха им. Горького. На его территории взорвалось несколько ракет, в результате чего 57-летний мужчина получил ранения.

Как сообщила пресс-служба парка, он был госпитализирован. Кроме того, наибольшие разрушения получили аттракционы "Галеон Барбадос" и "Индия".

Оккупанты обстреляли в Харькове парк
Парк Горького пострадал от вражеских обстрелов
Видео дня

Также, согласно сообщению, в результате обстрелов сломаны старинные деревья, повреждена сцена в зоне Ретро-парка, а также некоторые кафе и парковые диваны.

Повреждено кафе
Оккупанты обстреляли парк Горького
Пострадал один человек

Напомним: 14 марта в Харькове в районе Горького парка российские оккупанты накрыли огнем из "Градов" машину волонтеров Help Army. Был тяжело ранен 26-летний мужчина, который, к сожалению, погиб.

Известно, что активисты в тот момент развозили по городу гуманитарную помощь для оказавшихся в затруднительном положении людей.

Также российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел Дробицкого Яра в Харькове, в результате чего был поврежден мемориальный комплекс. Именно на этом месте было расстреляно от 16 до 20 тысяч жертв Холокоста. Обстрел произошел 26 марта.

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