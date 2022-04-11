В сети показали апокалиптическое видео из Рубежного, где горела азотная кислота

Российские оккупанты в Луганской области уже во второй раз попали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном. В сети показали апокалиптическое видео последствий действий агрессора.

Издание "Радио Свобода" на своем канале в Telegram 10 апреля обнародовало кадры, снятые с дрона. На них показано, как оранжевые клубы дыма поднимаются в небо (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Над Рубежным в результате попадания вражеского снаряда образовалось ядовитое облако. Оккупанты устроили местным жителям настоящую химическую атаку – случился выброс в атмосферу значительного количества азотной кислоты.

Видео дня

По предварительной информации, в цистернах было 3 тонны азота. Накануне в Луганской ОВА напомнили украинцам, что азотная кислота способна навредить человека при вдыхании, глотании и попадании на кожу и слизистые.

В зависимости от степени попадания в организм паров азотной кислоты она может привести к целому ряду проблем: от признаков бронхита, головокружения и сонливости – до отека легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, по цистерне с азотной кислотой в Рубежном Луганской области оккупанты впервые стреляли несколько дней назад. Сообщения и призывы закрыть окна и запастись защитными масками появились 5 апреля. О еще одном повреждении оккупантами цистерны сообщили и 9 апреля.