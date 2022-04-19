В селе на Херсонщине патриоты сняли флаг РФ: оккупанты пообещали в отместку террор
В Великокопановской общине Херсонской области неизвестные патриоты сняли флаг Российской Федерации. Оккупанты пообещали отомстить местным жителям террором.
Триколор был снят с помещения сельского совета в ночь на понедельник, 18 апреля. Об этом сообщила глава Великокопановской общины Валентина Костенко на своей странице в Facebook.
"Сегодня ночью был снят российский флаг с помещения Великокопановского сельского совета. Патриотизм? Да! Но что ждет общину после этого", - написала она.
По словам Костенко, рашисты сообщили ей, что отныне в село будут закрыты выезды и въезды, а также рынки.
Также оккупанты будут проводить подворовые обходы и обыски.
Кроме того, семью, в которой будет найден флаг или на которую укажут об этом действии, ожидает наказание.
Костенко добавила, что большая часть Херсонской области находится под оккупацией, и в большинстве населенных пунктов вывешены российские флаги.
"Но это не значит, что мы не украинцы, что не живем по нашим законам. Флаг, который там сейчас висит – это ткань, а жизнь и безопасность людей – это наша святая обязанность, за что я тоже несу сегодня ответственность, как и каждый из вас", - резюмировала она.
Напомним, во временно оккупированном Геническом захватчики начали установку памятника вождю мирового пролетариата и идеологу Октябрьской Революции Владимиру Ленину. Местные жители сразу указали, что памятник не простоит даже до освобождения города от российских оккупантов, а некоторые прогнозируют, что его не станет уже в ближайшую ночь.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в окруженном оккупантами Херсоне заканчиваются продукты, лекарства и горючее. Зато оккупанты начали обустраивать там артиллерийские позиции, в регион стягивают технику.
При этом рашисты задумали провести референдум о создании ХНР. И активно ведут вражескую пропаганду среди херсонцев.