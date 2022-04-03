В российский версии 'Википедии' 'признали' победу Украины в битве за Киев с оккупантами. Фотофакт

В российской Википедии признали поражение "второй армии мира" под Киевом. Там констатировали, что "двадцать вторая армия мира" вместе со вчерашними гражданскими, вступившими в тероборону, прогнали оккупантов с Киевщины чуть больше чем через месяц после начала вторжения и безуспешных попыток России окружить украинскую столицу.

Датой окончания "битвы за Киев", завершившейся "победой Украины", авторы российской Википедии указали 2 апреля 2022 года. Убедиться в этом можно на соответствующей страничке, посвященной "киевскому наступлению" РФ.

"Битва за Киев — боевые действия Вооружённых сил России и Войск национальной гвардии России против Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии Украины и сил территориальной обороны на киевском направлении, длившееся с 25 февраля по 2 апреля 2022 года в ходе вторжения российских войск на Украину с территории Белоруссии", - отмечено в статье.

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Также в табличке, где указано соотношение сил, даты проведения боев и командующие с обеих сторон, отмечено, что битва за Киев закончилась "победой Украины".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вся Киевская область освобождена от противника. Об этом 2 апреля заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Сейчас в деоккупированных населенных пунктах пристоличного региона Силы обороны Украины проводят зачистку.

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