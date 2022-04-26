Похоже, что в России началась партизанская война, – Арестович

В последнее время в России с определенной регулярностью происходят ситуации, когда кто-то "не в том месте покурил", вызвав пожар. Советник главы ОП Алексей Арестович высказал предположение, что "за поребриком" началась партизанская война.

Об этом Арестович сказал в интервью Марку Фейгину. Он перечислил те многочисленные пожары, которые в последнее время возникли в России по неизвестным причинам, (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Там в России неизвестно, что происходит — горит военная база в Уссурийске, военкоматы горят, нефтебазы, какие-то склады, дома губернаторов и так далее, и так далее. У меня ощущение, что в России началась партизанская война", – отметил советник главы ОП.

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Арестович особо отметил пожары в военкоматах, подчеркнув, что россияне как могут, так препятствуют призыву и мобилизации.

"В военкоматах же еще и списки призывников и резервистов", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 апреля в Уссурийске вспыхнул пожар на авиабазе.

А перед этим в сети появилось видео начала пожара на нефтебазе в российском городе Брянск. Инцидент удалось снять на камеру видеонаблюдения.