В результате ракетных ударов по Кременчугу один человек погиб, семь ранены: новые детали

В воскресенье, 24 апреля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кременчугу Полтавской области. В результате вражеской атаки среди мирного населения есть погибшие и раненные.

Всего по населенному пункту враг запустил 9 ракет. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По информации главы области, 24 апреля был самый мощный обстрел Полтавщины за время полномасштабного российского вторжения. Вражеские ракеты попали по Кременчугской ТЭЦ и нефтеперерабатывающему заводу.

В результате ракетного обстрела погиб один мирный житель, еще семь человек пострадали. У них диагностировали ранения разной степени тяжести. Кроме того, зафиксированы значительные разрушения зданий и возгорания. Силами ГСЧС пожары локализованы.

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"Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды. У рашистов ничего святого. Они будут отвечать за каждую разрушенную жизнь. Держим строй! Все будет Украина!", – написал Лунин.

Напомним, жители Кременчуга сообщали о двух мощных пожарах, которые вспыхнули после прилета ракет вечером 24 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху оккупанты также обстреляли Чугуев Харьковской области. Жертвой российской атаки стал местный житель, еще трое пострадали. Среди раненых – мать и ребенок.