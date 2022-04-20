В Николаеве прогремели взрывы: местных жителей призвали оставаться в укрытиях

Вечером в среду, 20 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Николаев. В городе прогремело несколько взрывов во время сигнала воздушной тревоги.

Об этом в Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Он призвал людей оставаться в укрытиях.

"Друзья, снова слышим взрывы в Николаеве. Оставайтесь в укрытиях или хотя бы соблюдайте правило двух стен. Держитесь подальше от окон!" – написал мэр.

Ранее в ночь на среду, 20 апреля, в Николаеве прогремели новые взрывы. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу, она продолжалась более трех часов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля в Николаевской области под обстрел врага попали жилые дома и магазины. В результате атаки есть пострадавшие и погибшие, однако их количество пока устанавливается.

Стало известно, что по Николаевщине оккупанты ударили, применяя системы залпового огня "Смерч". Снаряды попали в местный яхт-клуб, стоматологическую поликлинику и другие объекты инфраструктуры.

Спасатели оперативно ликвидировали пожары, возникшие из-за обстрелов.