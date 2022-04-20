Оккупанты обстреляли Николаевщину из систем залпового огня 'Смерч': разрушен ряд объектов

Идут 56-е сутки героического противостояния украинцев российскому военному вторжению. Враг

отчаянно пытается атаковать позиции украинских защитников, но получает отпор и остается на своем рубеже обороны.

Об оперативной ситуации сообщил Генеральный штаб ВСУ. По информации главного военного органа, на юге страны ситуация остается напряженной и тревожной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российские фашисты ночью обстреливали Николаевщину, применяя системами залпового огня "Смерч". Снаряды попали в местный яхт-клуб, стоматологическую поликлинику и другие объекты инфраструктуры.

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Спасатели оперативно ликвидировали пожары, возникшие из-за обстрелов. Жертв среди местного населения нет.

В Херсонской области захватчики запугивают местное население оккупированных населенных пунктов артиллерийскими обстрелами и агитируют за проведение референдума по созданию еще одной псевдореспублики.

В обоих регионах оккупанты пытались предварительно провести воздушную разведку с помощью беспилотников, однако наши защитники помешали им это сделать. Украинские подразделения точно и четко уничтожили 2 воздушных вражеских разведчика типа "Элерон".

Кроме того, в течение ночи украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли 11 поражений враждебным позициям. Потери оккупантов уточняются.

В Черном море российская корабельная группировка держит блокаду портов и судоходства. Враг продолжает угрожать ракетными ударами и имеет на бортах подразделения для десантирования.

В Одесской области украинские спецслужбы успешно проводят контрдиверсионные мероприятия, разоблачают коллаборантов и нейтрализуют так называемые "спящие группы" агентов.

"Помните, что наша бдительность, сознание и преданность Украине – это лучшее противодействие панике, фейкам и предательству", – напомнили в Генштабе.

Как сообщают OBOZREVATEL, аналитики подсчитали, что Россия в войне потеряла втрое больше техники, чем Украина.