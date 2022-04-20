В Николаевской области под обстрел оккупантов попали жилые дома и магазины: есть жертвы

Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру. В Николаевской области под обстрел врага попали жилые дома и магазины.

В результате атаки есть пострадавшие и погибшие, однако их количество пока неизвестно. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Прошедшие сутки в очередной раз отразились циничными обстрелами врага мирных кварталов Николаева и населенных пунктов области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов были повреждены жилые дома, автомобили, магазины и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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На местах происшествия работают правоохранители. Они помогают местным жителям и фиксируют каждый факт военных преступлений. Производство открыто по ст. 438 УК Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Отметим, что в Николаеве вечером в понедельник, 18 апреля, прогремело несколько взрывов. Как выяснили спасатели, в результате российских артиллерийских обстрелов вспыхнули жилой дом и складское помещение магазина. Войска России обстреливали Николаев из временно оккупированного Херсона.

Напомним, ранее из-за террористических действий российских военных пострадал экопарк Фельдмана в Харьковской области. В результате обстрелов здесь погибли 9 оленей, еще 20 убежали в лес.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля российские оккупанты обстреляли населенные пункты Николаевщины реактивными системами залпового огня. Было зафиксировано попадание вражеских снарядов в жилые кварталы.