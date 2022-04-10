В Николаеве прогремел мощный взрыв, есть раненый, – Ким

Вечером воскресенья, 10 апреля, в Николаеве прогремел мощный взрыв. В зданиях повылетали окна, есть раненный.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Сообщение руководителя ОВА появилось в 23:18. Около 22:20 во всей области объявили воздушную тревогу.

"На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем сработало ПВО или долетело все-таки", – написал он.

Позже Ким добавил, что в результате взрыва возник пожар в лесу, его быстро ликвидировали.

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"Проверили воздух – чисто, даже радиацию померяли на всякий случай. Все в пределах нормы", – отметил он.

Telegram-канал "Политика страны" опубликовал фото одной из квартир в Николаеве после взрыва. "Взрыв в Николаеве был такой силы, что в квартирах вылетели окна и обвалились потолки", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты 7 апреля разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве. Поэтому он сейчас не работает.