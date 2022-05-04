В морг Горловки привезли свыше 100 тел оккупантов, ликвидированных на Запорожье

Российские войска понесли существенные потери в боях с украинскими военнослужащими. Так, только за прошедшие сутки в морг Горловки привези больше 100 тел оккупантов.

Все эти захватчики были ликвидированы на территории Запорожской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 4 мая.

По информации Генштаба, более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса были доставлены в центральный морг Горловки.

"В Горловку в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области", – сообщили в Генштабе.

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Всего же за прошедшие сутки потери врага в живой силе выросли на 300 человек. Общее количество ликвидированных оккупантов за время полномасштабной войны РФ против Украины составили 24,5 тысяч человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники южных рубежей Украины ликвидировали почти 50 оккупантов и утилизировали вражескую технику и боеприпасы.