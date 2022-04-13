В Мариуполе погиб известный футбольный тренер с Волыни: остался помогать людям

В Мариуполе погиб известный на Волыни футбольный тренер Виктор Ткачук. Спортсмен вывез свою семью в безопасное место, а сам остался в городе помогать людям. Соседи похоронили украинца во дворе дома.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Похоронить 53-летнего Виктора Ткачука на родине в городе Берестечко Волынской области не смогли. Он погиб в Мариуполе, городе, который российские захватчики превратили в ад на земле. Вывезти даже погибшего человека оттуда невозможно.

Соседи смогли лишь вырыть могилу во дворе дома, похоронить и установить крест. "Только после войны, когда Мариуполь будет наш, мы сможем поехать туда и поклониться могиле Виктора Григорьевича", – вздыхает его давний друг Анатолий Романовский.

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О том, что футболист и тренер Виктор Ткачук погиб, родные узнали случайно. Кто-то из земляков в Италии на одном из каналов увидел сюжет, в котором говорилось о гибели спортсмена.

"Там сообщали, что он тушил пожар в одной из многоэтажек и его убил снайпер. Его тело нашли в том же районе, где он и жил. Что там было на самом деле мы не знаем. Жена связывалась со знакомыми, которые остались там. Но говорить правду по телефону они боятся", – говорит Романовский.

Друг рассказывает, что еще до начала войны разговаривал с Виктором. Предупреждал его, что может начаться война, надо бы им приехать на Волынь, тут мама живет, есть дом. Но Виктор, как и многие украинцы, не верил в то, что Россия начнет полномасштабное вторжение.

"Они пережили там 2014 год, он думал, что постреляют и все успокоится, вот Макрон к Путину поехал, так что договорятся. А когда война уже началась мы созвонились. Я говорю, Витя, бери семью и приезжайте сюда. А он отвечает: "Уже пули свистят, мы на полу лежим, поздно ехать". Но свою семью – жену и двоих сыновей, он смог как-то вывезти из Мариуполя. Они уехали в Польшу. А сам остался", – говорит Анатолий.

Некоторые его знакомые говорят, что он остался помогать людям: тушил пожары, добывал еду, искал воду.

Его семья вместе с ним переживала ужасы войны. Даже сейчас, в Польше, младший 12-летний сын все время старается экономить еду. Говорит, что нужно съесть не все, а что-то отложить на завтра, а вдруг нечего будет есть. Мариупольский голод уже навсегда останется с ним.

В родном городке Берестечко сейчас живет 80-летняя мама Виктора Ткачука. 9 апреля она с родными и друзьями в храме села Пески участвовала в панихиде по погибшему сыну.

Анатолий вспоминает, что с Виктором они познакомились еще в детстве, когда вместе начали заниматься футболом. "Играли в командах и за родной район, и за Берестечко. После армии снова встретились, стали играть в разных местных командах, выезжали на соревнования. Вместе делили кусок хлеба. Виктор пошел работать учителем физкультуры в школу.

Потом женился, у них родился сын. Времена тогда были сложные, он уехал на заработки. А его супруга с сыном поехали жить в Мариуполь к ее маме. Когда он вернулся, купил там квартиру. Поэтому они и оказались там. Но каждый год в отпуск он приезжал сюда, и мы обязательно играли в футбол. Когда стали постарше, то проводили ветеранские встречи. Его мама даже говорила ему: "Витя, ты ко мне приехал или к своим друзьям?" – вспоминает Романовский.

Сейчас Мариуполь находится в осаде российских оккупантов. Тут повреждено до 90% зданий, люди вынуждены жить в подвалах. Без связи, без электричества, воды и еды. Дворы и парки города заполнены могилами мирных людей, которых убивают захватчики.

Однако Мариуполь защищают морские пехотинцы 36-й бригады морской пехоты и бойцы полка "Азов". Они борются за каждый дом, за каждую улицу Мариуполя. Несмотря на нехватку боеприпасов, еды, даже воды, они обещают, что будут стоять до конца и город не сдадут.