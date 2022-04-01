В Каховке россияне ворвались в горсовет и объявили свою 'власть'

В городе Каховка, что в Херсонской области, российские оккупанты ворвались в горсовет и объявили свою "власть". С вооруженными врагами было несколько местных жителей.

В частности, как объявили оккупанты, руководить городом теперь будет Павел Филипчук, руководитель полиции Олег Буховец и руководитель КИУ "Водоканал" Олег Гаврилюк. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

"Сегодня, первого апреля, в помещение Каховского горисполкома вошли несколько десятков вооруженных военных российской федерации вместе с некоторыми местными жителями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находившихся на работе работников собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые на данный момент организуют всю работу в общине, якобы не справляются со своими обязанностями. Поэтому военные РФ объявили свою "власть".

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Работникам горисполкома предложили сотрудничать с "новым руководством", однако руководство отказалось от такого предложения.

Напомним, Вооруженные силы Украины уже освободили 11 населенных пунктов Херсонской области, временно оккупированных россиянами. Освобождением региона от врага занимаются в частности воины 60-й отдельной пехотной бригады, находящиеся в группировке войск "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голой Пристане Херсонской области местные жители продолжают демонстрировать оккупантам свою проукраинскую позицию. В четверг, 31 марта, горожане вышли на мирный митинг.

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