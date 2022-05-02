В ГУР назвали главные проблемы армии Путина

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о главных проблемах российской армии. Имея колоссальное количественное превосходство, Вооруженные силы РФ не имеют никакого преимущества в качестве.

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью НВ. По его мнению, Россия тратила средства на пиар своей армии, вместо того чтобы тратить их на саму армию.

"Это был большой пиар. Все на что они тратили деньги – это показывать величие российской армии в мире. Сейчас все увидели, что нет никакого величия. Сравнивать военный потенциал России и Украины перед началом этой фазы войны, которая началась 24 февраля, невозможно: это десяти-, а по определенным показателям двадцатикратное преимущество РФ. Однако реальные боевые действия показали реальные проблемы: количественный показатель они имеют, это безусловно, а вот качественного нет", – рассказал начальник ГУР МО.

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Также он затронул тему мотивации российских военнослужащих. Кирилл Буданов назвал ее очень низкой.

"Те потери, которые они понесли за это время, довольно сильно на них влияют. Уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации. Мне довольно интересно: как они будут это объяснять собственному народу? Почему для России ее, как они говорят, первой или второй армией в мире, нужна мобилизация, когда согласно их официальным сообщениям все идет по плану и Украина как военная машина ничего из себя не представляет?" – задается Буданов риторическим вопросом.

Он предположил, что мобилизацию будет проведено под призмой того, что Россия воюет не с Украиной, а с англосаксонским миром. Именно в такой парадигме это объясняется российскому обществу.

Ранее Буданов заявил, что в России готовятся объявить всеобщую мобилизацию 9 мая. По его словам, сейчас фиксируются признаки подготовки к такому шагу.

Также он объяснил, почему начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал Валерий Герасимов лично приезжал на передовую в Харьковскую область. Причина – неудовлетворительное положение дел на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля начальник российского Генштаба Валерий Герасимов прибыл в командный пункт ВС РФ в Харьковской области, чтобы лично командовать наступлением оккупационной армии на Изюмском направлении. Через несколько дней появилась информация, что генерала Герасимова ранили и он был эвакуирован из Украины. Однако официального подтверждения эта информация не получила.

Впоследствии американские СМИ подтвердили, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов был в Изюме Харьковской области для того, чтобы решить проблемы российской армии.