Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая, – глава ГУР Буданов

В России готовятся объявить всеобщую мобилизацию 9 мая. В настоящее время фиксируются признаки подготовки к такому шагу.

Планы РФ ко "Дню победы" захватить весь Донбасс были сорваны украинскими воинами. Об этом в интервью изданию "Новое время" рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос журналиста по поводу вероятности объявления 9 мая в России общей мобилизации, о чем в последнее время звучало немало заявлений, Буданов констатировал, что украинская разведка видит приготовления к этому.

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"Да, они готовятся. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них в наличии и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", - отметил Буданов.

При этом мечтам Кремля о полном захвате украинского Донбасса до 9 мая, чтобы президенту РФ Владимиру Путину было о чем рассказывать российскому населению как о "великой победе", сбыться не суждено. Украинские воины надежно сдерживают наступление врага.

"Это (захват полностью Донецкой и Луганской областей до 9 мая. – Ред.) их цель, но не будет этого, не успевают. Никаким образом они не успевают", – убежден Буданов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские разведчики предостерегли: РФ может готовить провокацию с распространением холеры. В приграничных с Украиной областях страны-агрессора началась усиленная подготовка к эпидемии этого заболевания. По мнению ГУР МОУ, Россия могла задумать циничную провокацию с целью обвинения Украины в использовании "биологического оружия".