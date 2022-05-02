В США подтвердили, что начальник Генштаба ВС РФ Герасимов был в Изюме, у армии Путина проблемы – NYT

Начальник Генерального штаба российской армии генерал Валерий Герасимов, самый высокопоставленный военный офицер страны-агрессора, в конце прошлой недели действительно посетил передовые позиции оккупантов на востоке Украины. Целью его визита, вероятно, стало желание Кремля "изменить курс" наступления.

Это свидетельствует о том, что там РФ затормозила атакующие действия, заявил на условиях анонимности в комментарии The New York Times украинский высокопоставленный чиновник. Издание добавило, что два официальных лица США, осведомленные о визите путинского генерала, поддержали эту оценку.

Отмечается, что украинское руководство узнало о поездке Герасимова, но не успело его поймать. Когда Силы обороны начали атаку на одну из позиций, которую посетил топ-оккупант (в школе №12 во временно захваченном российскими военными городе Изюм на Харьковщине вечером 30 апреля), он уже уехал в РФ. Тем не менее около 200 солдат, в том числе как минимум один генерал, были убиты, заявил чиновник, не вдаваясь в подробности деликатной военной операции ВСУ.

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Несколько официальных лиц США, которые тоже говорили на условиях анонимности, подтвердили, что Герасимов последние пару дней находился на востоке Украины, но не располагал информацией о нападении на российскую базу. Минобороны РФ не сразу ответило на запрос о комментарии.

"Наше рабочее предположение состоит в том, что он был там, потому что есть признание, что они еще не решили все свои проблемы", – сказал один из собеседников NYT.

В материале подчеркивается, что присутствие такого высокопоставленного чиновника на передовой крайне необычно и происходит на фоне того, что западные военные аналитики называют растущим беспорядком в российских войсках. Последние говорят, что даже при резком сокращении целей военные РФ продолжают бороться с проблемами тылового обеспечения и координации между своими подразделениями, в то же время сталкиваясь с упорным ожесточенным сопротивлением со стороны украинцев.

"Изюм стал оперативной базой для российских военных, которые проводят наступление, направленное на отторжение двух восточно-украинских территорий, граничащих с РФ, которые составляют регион, известный как Донбасс. Успешный захват этого района стал бы "утешительным призом" для Кремля после позорного ухода из позиций вокруг Киева… Но даже на востоке прогресс был медленным. Российским войскам удавалось постепенно наращивать успехи день ото дня, захватывая одни деревни и теряя другие, поскольку сильно укрепившиеся украинские войска оказывали жесткое сопротивление", – пишут западные расследователи.

Известно, что генерал Герасимов "сидит по правую руку" от главы РФ Владимира Путина и является одним из трех человек, наряду с ним и министром обороны Сергеем Шойгу, которые с самого начала в основном отвечали за планирование хода войны против Украины. По мнению западных аналитиков, эта строгая иерархия, которая определяет российское военное руководство, является одной из причин, почему их войска так часто оказывались неспособными быстро адаптироваться к меняющимся условиям боя.

Так, считают эксперты, более месяца после начала войны армии РФ не хватало полевого командира, который мог бы руководить действиями внутри Украины, что привело к плохой координации между различными подразделениями и службами, гибели тысяч военнослужащих. Это также стало причиной смерти десяти или более генералов российской армии, которые выдвинулись на передовые позиции, чтобы "попытаться распутать неразбериху".

В начале прошлого месяца Кремль, наконец, назначил "опытного командира" Александра Дворникова, которого обвиняли в отдаче приказа о нанесении авиаударов по гражданским кварталам в Сирии, и для наблюдения за силами на территории Украины.

Принимая все это во внимание, американские официальные лица убеждены, что тайный визит генерала Герасимова на восточный фронт подчеркивает проблемы, с которыми российские войска сталкиваются на Донбассе.

"Вероятно, это означает, что дела у россиян идут не очень хорошо. У них тысячи убитых в бою, боевой дух войск низкий. И, что очень важно, их наступление на юге и востоке, похоже, застопорилось", – сказал в телефонном интервью Джейсон Кроу, демократ из Колорадо в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил и бывший армейский рейнджер, который 1 мая посетил Киев вместе со спикером Нэнси Пелоси.

Украинский чиновник в комментарии NYT добавил, что генерал Герасимов находился на востоке Украины несколько дней и 30 апреля днем прибыл в школу №12, которая использовалась в качестве базы 2-й общевойсковой армии РФ, а также дислоцированных в регионе воздушно-десантных войск. По предварительной информации украинских силовиков, в результате обстрела погиб генерал-майор Андрей Симонов, находившийся в числе командиров базы в Изюме.

"Решение об уничтожении этого объекта было принято не из-за Герасимова, а потому, что он является важной оперативной базой", – подытожил собеседник издания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 мая в аэропорту российского Белгорода заметили три транспортных самолета Ту-154 Минобороны РФ. По данным журналистов, на один из них сел генерал Валерий Герасимов, ранее находившийся в районе Изюма, где командовал наступательной операцией оккупантов.