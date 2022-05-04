В ГПСУ заявили, что не исключают участия Беларуси в войне против Украины

Угроза вступления Беларуси в войну против Украины на стороне России сохраняется. Однако наша страна готова к такому развитию событий.

Такое заявление сделал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Reuters. Накануне Беларусь начала масштабные учения, чтобы проверить свою боеготовность.

"Мы не исключаем, что Российская Федерация может в какой-то момент использовать территорию Беларуси, белорусские войска против Украины. Поэтому мы готовы", – заявил Демченко.

Он отметил, что граница с Беларусью была укреплена после вторжения РФ в Украину 24 февраля. Также была усилена охрана границы с оккупированным Приднестровьем, где продолжает расти напряженность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая вооруженные силы Беларуси начали внезапную проверку сил реагирования. В Беларуси якобы хотят оценить готовность личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение "кризисных ситуаций".