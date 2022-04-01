В Чернигове от российского снаряда погиб маленький сын марафонца: жене спортсмена грозит ампутация ноги

В Чернигове во время обстрелов погиб 10-летний сын ультрамарафонца и рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Украины Максима Уса – Дмитрий. Мальчик с родителями находился в подъезде дома, когда рядом взорвался российский снаряд. Взрывной волной вынесло металлические двери, которые смертельно ранили ребенка.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла в семье 33-летнего жителя Чернигова, ультрамарафонца Максима Уса. Спортсмен, страдающий ДЦП, прославился в 2021 году, когда пробежал 100 км за 11 часов и 39 минут.

Его рекорд внесли в Книгу рекордов Гиннеса Украины. Ее руководитель Лана Ветрова вспоминает, что парень бежал в плохую погоду, но проявил очень большую силу духа. Поддержать его тогда пришли многие бегуны Черниговского клуба, а также жена Евгения и единственный сын Дима.

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"У Максима очень большая сила воли", – говорит Ветрова.

Семья не покинула Чернигов во время войны. Они продолжали жить в многоквартирном двухэтажном доме. Прятаться в подвале дома им было сложно, поскольку 10-летний Дима был аутистом, и находиться там для него было тяжело.

Во время бомбежек родители с сыном садились в коридоре квартиры, либо выходили в подъезд дома. Казалось, что там безопаснее.

Так было и в тот вечер. Когда начался обстрел они спустились на первый этаж в подъезде и ждали. Внезапно в нескольких метрах от дома упал российский снаряд. Сильной взрывной волной сорвало металлическую дверь в подъезде. После этого Максим услышал сильный крик жены.

Он вспоминает, что включил фонарик на голове и увидел страшную картину: с одной стороны у стены лежала жена, она была ранена. А с другой в луже крови лежал маленький сын. У Димы была ранена голова, осколок прошел насквозь, а также побило колени.

Максим побежал в соседний подвал за помощью, но никого не нашел. Тогда на улице он увидел трех мужчин. Они и помогли ему под обстрелами вынести сына и жену и отвезти в больницу.

Врачи неделю боролись за жизнь маленького Дмитрия, но так и не смогли его спасти. Ранение оказалось слишком серьезным. Максим очень переживает потерю единственного ребенка. Он говорит, что россияне разрушили его семью, его жизнь.

Супруга марафонца сейчас находится в больнице, у Евгении также серьезное ранение, ей грозит ампутация ноги.

Максим борется за свою жену. Чтобы спасти ногу им нужно выехать из Чернигова в другую больницу. Друзья и знакомые собирают средства на лечение Евгении. Кто хочет помочь, могут перечислить деньги на карточку Дмитрия 4149499156357277.

К сожалению, с начала войны России против Украины в нашей стране уже погибло 148 детей.