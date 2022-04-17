В Буче российские оккупанты убили Илью Навального – Bild

В Буче Киевской области российские оккупанты застрелили местного жителя Илью Навального – однофамильца российского оппозиционера Алексея Навального. Предположительно, именно фамилия и стала причиной убийства.

Об этом сообщает Bild. Журналисты издания пообщались с жителями города и выяснили, что погибшему украинцу было 60 лет.

"Мы вошли в наш дом и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я ему говорю: не выходи, там стреляют. Но он все хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова", – отметила соседка погибшего.

Bild пишет, что Илья был убит выстрелом в голову, рядом с телом лежал его паспорт. Местные выразили мнение, что Навального могли казнить из-за его фамилии.

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Издание уточняет, что убитый Илья Навальный был родом из деревни Залесье. В 2020 году Алексей Навальный также упоминал эту местность: "У меня отец из-под Чернобыля, и каждое лето я проводил у бабушки в деревне Залесье, в паре километров от города". У Ильи Навального и отца оппозиционера Анатолия Навального совпадает отчество — Иванович.

Отметим, в прошлом году стало известно, что старостой села Новое Залесье под Киевом избрали Павла Навального – дальнего родственника российского политика. Как писало BBC, помимо Павла в селе проживает еще несколько родственников россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты убили 51-летнего члена общественной организации "Вертикаль" Юрия Ренкаса. В прошлом мужчина находил останки советских солдат и передавал их внукам погибших в РФ.