Родственника Навального выбрали главой села в Украине

Родственник российского оппозиционера Алексея Навального Павел Навальный является старостой села Новое Залесье Киевской области.

Об этом говорится в сюжете ВВС. Помимо Павла в селе проживает еще несколько родственников россиянина.

"Да, я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями, как-то так", – вспоминал он.

Всего в селе полутора тысяч жителей села 11 носят фамилию Навальный. Например, тут живет двоюродный брат политика Александр Навальный. Он водитель-дальнобойщик, а его жена Наталья работает в школе.

"У нас сейчас все говорят о Навальном, часто вспоминают земляка, гордятся. Такая ситуация, война с Россией, поэтому все поддерживают Алексея, который противостоит Путину", – добавил Павел.

Добавим, что Навальный признавал, что у него есть украинские корни и часто бывал в нашей стране.

"Чернобыль – это история моей семьи, у меня вся родня по отцовской линии из Чернобыля. Я проводил там в селе Залесье каждое лето у бабушки. Уже после аварии я там был миллион раз, на майские праздники ездил на могилы родственников", – вспоминал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродная сестра Алексея Навального показала старый дом под Киевом, где в детстве бывал российский политик.