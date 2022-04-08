В Буче российские оккупанты убили бизнесмена и бывшего народного депутата Александра Ржавского. Он придерживался пророссийских взглядов и рассказывал о "гуманности россиян" еще в середине февраля.

Его рашисты застрелили в собственном доме. Об этом сообщил главный редактор "Фактов" Александр Швец.

По словам Швеца, известный бизнесмен Ржавский, который успел побывать нардепом и даже баллотировался в президенты на выборах 2004 года, никогда не скрывал пророссийских взглядов.

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Ржавский отрицал вероятность вторжения РФ в Украину и еще в середине февраля заявлял, что россияне – гуманный народ, что они "не вели себя как фашисты в аннексированном Крыму" – а, следовательно, не нападут на Украину и уж тем более не будут зверствовать в отношении мирного населения.

А потом россияне пришли в Бучу, где Ржавский жил.

"Когда в Бучу вошли войска агрессора и оккупанты поселились в его обширном поместье, Ржавский пытался найти с ними общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был тут же безжалостно застрелен. В своем же доме. На глазах у людей. Московские "братья" показали ему свое истинное лицо. Чтобы уже даже не сомневался", – написал Швец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у 90% погибших в Буче жителей обнаружили пулевые ранения. Об этом заявил мер города Анатолий Федорук.

Тела убитых продолжают находить. Появляются все новые и новые свидетельства беспредельной жестокости российских оккупантов по отношению к мирным гражданам.

При этом немецкая разведка перехватила радиосообщения оккупантов, в которых обсуждались убийства мирных жителей в Буче. На основании перехвата можно с высокой долей вероятности утверждать, что все эти зверства были спланированы и санкционированы командованием путинской армии. Это делалось с целью запугать людей и сломить их сопротивление оккупантам.