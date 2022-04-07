Немецкая разведка перехватила радиосообщения оккупантов, в которых обсуждались убийства мирных жителей в Буче – Der Spiegel

Немецкая разведка перехватила несколько разговоров российских оккупантов. Из контекста становится ясно, что военные Кремля, среди прочего, обсуждали убийства в Буче.

Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel. По данным медиа, солдаты РФ говорили о мужчине, которого убили на улице, когда тот ехал на велосипеде. Фотография этой жертвы облетела сеть и появилась на страницах разных журналов и газет.

Немецкие власти ведут собственное расследование зверств в Буче. 6 апреля были опубликованы результаты, согласно которым убийства в городе совершили именно русские военные. При этом Кремль отрицает свое участие в преступлении, называя это провокацией и постановкой. Однако записи разговоров полностью опровергают заявления России.

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Отмечается, что из перехваченных звонков удалось выяснить, что в Буче находились наемники из Чечни, известные как группа Вагнера. Особая жестокость этого подразделения известна миру из-за событий в Сирии, где военные убивали и истязали невинных людей. Их действия, вероятно, были систематическими и не могут рассматриваться как выход из-под контроля одного или нескольких солдат.

"Убийства мирного населения стали частью обычных действий российских военных, возможно, частью четкой стратегии. Речь идет о том, чтобы распространить страх и террор среди мирного населения и подавить сопротивление", – говорится в материале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Германия обвинила Россию в зверствах в Буче. Разведка страны обнаружила несомненные доказательства, включая спутниковые снимки и перехваченные записи разговоров.