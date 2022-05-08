На окраинах уничтоженного россиянами Мариуполя в братских могилах может быть до 10 тысяч погибших мирных жителей. Эти захоронения в городе обустроили сами оккупанты.

Об этом сказал офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко, передает "Укринформ". Он подчеркнул. что в этих могилах нет военных с обеих сторон – только гражданские мариупольцы, убитые войсками РФ.

По словам офицера, эти братские могилы – огромные, несколько сотен метров в длину. Об этом свидетельствуют как данные спутниковых снимков, так и рассказы местных жителей.

"Суммарно они насчитывают более 10 тыс. человек, которых можно там похоронить", – отметил Самойленко.

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Напомним, ранее наблюдатели ООН получили данные о массовых захоронениях в Мариуполе, который российские оккупанты взяли в блокаду. В одной из братских могил около 200 тел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном российскими захватчиками поселке Мангуш под Мариуполем обнаружена огромная братская могила. Протяженность массового захоронения, запечатленного на спутниковых снимках Maxar Technologies, превышает 300 метров в длину.