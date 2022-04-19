Устранение Путина: российский оппозиционер назвал решающий фактор

По мере усугубления ситуации на фронте для российской армии будет возрастать вероятность отстранения от власти или физического уничтожения президента страны-агрессора Владимира Путина. Решающую роль в этом могут сыграть Вооруженные Силы Украины.

Санкции в отношении олигархов из окружения Путина и даже его родственников не окажут настолько сильного влияния. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

"По мере увеличения количества поражений и углубления их степени, масштаба, тяжести, вероятность протеста – либо заговора с целью смещения, либо физического устранения – возрастает", – заявил он.

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Оппозиционер заметил, что политическое поле в РФ зачищено. Все военные и политики, которые могли представлять реальную угрозу для Путина, уничтожены.

"Все люди, которые в высшем руководстве вооруженных сил могли иметь какое-то собственное мнение и собственную позицию, обратите внимание, кто это был? Генерал Лебедь – убит, генерал Рохлин – убит", – напомнил он.

По словам Яковенко, подавляющее большинство военной верхушки России "панически боятся" Путина и наверняка не могут планировать смену власти в стране.

"Но в принципе есть какое-то количество генералов, которые являются более-менее профессионалами и понимают, что происходит. Поэтому такое движение возможно. Но только после того, как поражение на фронте станет настолько тотальным, что оно станет известным и очевидным уже практически всем в вооруженных силах", – подчеркнул Яковенко.

"На самом деле, это, как и все остальное, находится в руках украинской армии", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в рамках санкций, введенных против России, были заморожены активы российского миллиардера Романа Абрамовича на сумму 7 миллиардов долларов. Такое решение вынес Королевский суд Джерси.