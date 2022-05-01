Устаревшая техника НАТО и подготовка США к войне в Украине: подборка новых фейков оккупантов

Российские пропагандисты в очередной раз разразились фейками и манипулятивными материалами о войне, которую Россия начала против украинского государства. В течение 30 апреля они писали о якобы устаревшем вооружении, которое Киев получает от Запада, а также о "подготовке США к войне в Украине".

Подборку фейков россиян собрали эксперты Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Сообщение опубликовано пресс-службой учреждения в Telegram.

Российские фейки за 30 апреля:

прокремлевские СМИ распространили информацию о том, что Запад якобы посылает Украине устаревшее вооружение: "Дания отправляет в Украину 25 старых бронетранспортеров Piranha III". Это дезинформация.

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Пропагандисты распространяют материалы, как "руководители"-коллаборанты оккупированных территорий Запорожской области заявляют, что "в Бердянске стремительно налаживается мирная жизнь", а город "готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российских рублях". Это – манипуляция.

Российские руководители распространяют тезис о том, что "законопроект о ленд-лизе для Украины зарегистрировали еще в январе, а это значит, что в Вашингтоне прекрасно знали о скором начале войны и в полной мере готовились к этому". Такие данные являются фейком.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты в очередной раз опозорились, сняв видео с якобы подбитым танком украинских защитников. С военной техники они забыли убрать рашистский знак Z, который используют оккупанты во время войны в Украине.