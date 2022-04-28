Российские пропагандисты устроили шоу с 'украинским' танком, но забыли стереть рашистский символ Z. Фото и видео

Российские пропагандисты в очередной раз опозорились, сняв видео с якобы подбитым танком украинских защитников. С военной техники они забыли убрать рашистский знак Z, который используют оккупанты во время войны в Украине.

Про фейк россиян сообщили в Telegram-канале Вооруженных сил Украины. Как говорится в сообщении, пропагандисты снимали сюжет, где рассказывали, как собираются восстановить танк (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В то же время они даже не подумали убрать с военной техники оккупационный знак. На кадрах рашистская буква запечатлена несколько раз.

Видео дня

"Рашистские пропагандисты нашли якобы подбитый украинский танк и рассказывают о том, как они собираются его восстановить. Только вот забыли убрать фашистскую букву "z". Ну что ж, русня "схавает", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, на росТВ выдали фейк о "штабе геев и лесбиянок", который оккупанты якобы нашли на территории Мариуполя. Пропагандисты утверждают, что его контролировали президент США Джо Байден и американский Конгресс.