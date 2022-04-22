Урожайный день для ПВО: в небе над Украиной уничтожено 15 вражеских целей

Украинские военнослужащие продолжают защищать небо над нашей страной. В течение 21 апреля им удалось уничтожить 15 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ, опубликованной в ночь на 22 апреля в Facebook. К так называемой демилитаризации российской авиации присоединились не только подразделения зенитных ракетный войск, но и наши десантники и даже бойцы Нацгвардии.

За минувшие сутки удалось уничтожить сразу 9 беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Также защитники украинского неба уничтожили три самолета (предварительно, Су-34, Су-35, Су-25) и три вертолета (два Ми-8 и один Ка-52).

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"Авиация Воздушных сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины, прикрывает наземные войска и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", – добавили в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты потеряли уже более 170 самолетов и 150 вертолетов, а также около 170 беспилотников и до 70 средств ПВО.