Украинского пилота освободили из плена оккупантов: герой снова готов к бою

Украине удалось освободить из плена летчика Романа Василюка. Подполковник после получения медицинской помощи и восстановления планирует вернуться на поле боя.

Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны в Telegram. Пилот Су-25 попал в плен еще 14 марта.

Во время выполнения боевого задания вражеская ПВО сбила его над Волновахой в Донецкой области. Мужчина успел катапультироваться, но был ранен и захвачен оккупантами.

Уже 24 апреля Василюк вернулся на подконтрольную территорию Украины. Мужчина успел встретиться со своей семьей. "Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов", – сказал летчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны Россия потеряла почти 22 тыс. солдат и офицеров. Количество потерянных самолетов у россиян уже превысило 180 единиц, а вертолетов – 150.