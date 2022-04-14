Украинские защитники в 15-й раз нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке: уничтожены склады с боеприпасами

Украинские воины снова разгромили российских оккупантов в Чернобаевке. Удар по аэродрому на Херсонщине защитники Украины нанесли уже в 15-й раз.

В результате удара уничтожены склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса из Крыма. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены", – отметил он.

Также Арестович напомнил о потопленном накануне вечером флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва".

"Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух. Где "Москва"? "Она утонула", – иронизирует советник главы ОПУ.

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Это именно тот крейсер, которому в самом начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину защитники острова Змеиный четко и однозначно указали направление движения в ответ на требование сложить оружие.

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