ВСУ под Харьковом подбили колонну вражеской техники, взятия города не будет, – Арестович

Российские оккупанты не смогут взять Харьков, им не хватит сил для выполнения этой задачи. Однако враги продолжат обстреливать город, чтобы запугать местных жителей.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович российскому правозащитнику Марку Фейгину. Запись их диалога опубликована на YouTube.

По словам Арестовича, накануне ВСУ подбили вражескую колонну, в которой было около 40 машин. Это произошло на севере от Харькова. "Это очень много, это большое военное везение для нас и большое военное невезение для них. Накрыли переправу, один из понтонных мостов, организованный для переправки войск через Северский Донец", – рассказал он.

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Арестович уверен: "Никакого взятия Харькова не будет, потому что нет на это сил". При этом он считает, что оккупанты и дальше продолжат обстреливать город. Стоит ли из-за этих угроз покидать город, он советовать не стал, призвав прислушиваться к рекомендациям местной власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, было ликвидировано уже почти 20 тысяч оккупантов. Враги потеряли тысячи единиц боевой техники, в частности, свыше 300 самолетов и вертолетов и более 700 танков.