Украинские воины уничтожили 32 оккупантов на востоке
Украинские воины на востоке нашего государства отразили две атаки оккупантов 5 мая. Ликвидировано 32 рашиста.
Также защитники восточных рубежей Украины уничтожили немало вражеской техники. Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".
"Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор российским фашистам. В частности, 5 мая наши защитники отбили 2 атаки оккупантов", - подчеркнули в ОТУ "Восток".
Там перечислили конкретные потери рашистов на востоке Украины. За сутки было уничтожено:
личного состава армии РФ – 32 человека
танков – 3 единицы
бронемашин пехоты (БМП) – 2 единицы
бронетранспортеров (БТР) – 1 единица
боевых бронированных машин (ББМ) – 1 единица
артиллерийский тягач (АТТ) – 1 единица
БПЛА – 2 единицы.
Защитники восточных регионов Украины уверяют: продолжат уничтожать врага и надежно защищать родную землю.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за последние сутки в Украине было ликвидировано около 200 рашистов. Общие утраты врага к утру 5 мая составили 24,7 тыс. российских оккупантов.