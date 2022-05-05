Украинские воины уничтожили 32 оккупантов на востоке

Украинские воины на востоке нашего государства отразили две атаки оккупантов 5 мая. Ликвидировано 32 рашиста.

Также защитники восточных рубежей Украины уничтожили немало вражеской техники. Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

"Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор российским фашистам. В частности, 5 мая наши защитники отбили 2 атаки оккупантов", - подчеркнули в ОТУ "Восток".

Там перечислили конкретные потери рашистов на востоке Украины. За сутки было уничтожено:

Видео дня

личного состава армии РФ – 32 человека

танков – 3 единицы

бронемашин пехоты (БМП) – 2 единицы

бронетранспортеров (БТР) – 1 единица

боевых бронированных машин (ББМ) – 1 единица

артиллерийский тягач (АТТ) – 1 единица

БПЛА – 2 единицы.

Защитники восточных регионов Украины уверяют: продолжат уничтожать врага и надежно защищать родную землю.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за последние сутки в Украине было ликвидировано около 200 рашистов. Общие утраты врага к утру 5 мая составили 24,7 тыс. российских оккупантов.