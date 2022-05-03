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Украинские воины ликвидировали 40 оккупантов на востоке: подробности боев

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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Украинские воины ликвидировали 40 оккупантов на востоке: подробности боев

Защитники востока Украины в течение суток, 3 мая, отразили три атаки российских захватчиков. Украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов и вражескую технику.

Об этом сообщили на Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Восток". Во вторник артиллерия Вооруженных сил Украины нанесла огненное поражение по скоплению автомобильной техники путинской армии.

Кроме того, воинами был уничтожен склад с боеприпасами оккупантов. Бои на восточном направлении, как говорится в сообщении ОТУ, продолжаются.

Потери врага за день составляют:

  • личного состава – 40;

Видео дня

  • танков – 5;

  • БМП – 2;

  • АТ – 7;

  • минометных расчетов – 1.

Скриншот сообщения Оперативно-тактической группировки "Восток"

Как сообщал OBOZREVATEL, потери России в полномасштабной войне против Украины, которая началась 24 февраля, превысили 24 200 человек. За минувшие сутки было ликвидировано еще около 400 оккупантов.