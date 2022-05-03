Украинские воины ликвидировали 40 оккупантов на востоке: подробности боев
Защитники востока Украины в течение суток, 3 мая, отразили три атаки российских захватчиков. Украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов и вражескую технику.
Об этом сообщили на Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Восток". Во вторник артиллерия Вооруженных сил Украины нанесла огненное поражение по скоплению автомобильной техники путинской армии.
Кроме того, воинами был уничтожен склад с боеприпасами оккупантов. Бои на восточном направлении, как говорится в сообщении ОТУ, продолжаются.
Потери врага за день составляют:
личного состава – 40;
танков – 5;
БМП – 2;
АТ – 7;
минометных расчетов – 1.
Как сообщал OBOZREVATEL, потери России в полномасштабной войне против Украины, которая началась 24 февраля, превысили 24 200 человек. За минувшие сутки было ликвидировано еще около 400 оккупантов.