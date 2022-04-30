Украинские военные устроили 'теплый прием' оккупантам на Луганщине: выжили только семеро. Фото

В Луганской области украинские военные 29 апреля ликвидировали немало российских оккупантов. Наши защитники устроили "теплый прием" десантникам вражеской армии, штурмовавшие позиции Вооруженных сил Украины в регионе.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он уточнил, что отпор противнику дали воины 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Вражеская атака была успешно отбита. Отмечается, что оккупанты понесли значительные потери – из штурмовой группы в живых остались только семь захватчиков.

Ото всех остальных осталась только форма и берцы.

При убитых солдатах армии страны-агрессора нашли несколько православных икон и обереги, в частности пояс с молитвой, которые, очевидно, не помогли захватчикам.

При этом обстрелы городов, в том числе и гражданской инфраструктуры, в Луганской области не прекращаются. Враг предпринимает попытки наступления.

"Оккупанты пытаются наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Орки хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк", – написал Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, жителей Луганской области настойчиво призывали эвакуироваться в более безопасные регионы. Глава ОВА Сергей Гайдай попросил людей воспользоваться возможностью, пока она есть, чтобы потом не убегать от войны пешком.