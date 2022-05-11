"Спасите раненых!" Боец "Азова" обратился к миру и показал реалии в Мариуполе. Фото и видео

Боец "Азова", находящийся на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе, призвал международное сообщество спасти раненых Героев. Он подчеркнул, что 300-е находятся в максимально тяжелых условиях и при отсутствии даже элементарных медикаментов просто гниют живьем.

Фото и видео военнослужащий выложил на собственном канале в Telegram. Он адресовал свое обращение "ко всему международному сообществу, к людям, к проявлению человечности".

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"От имени своего родного 2-го Батальона и всего нашего полка и всех защитников Мариуполя. Ко всем, кому понятие "Международное гуманитарное право" не пустые слова! Для тех, кто уважает Женевскую Конвенцию и правила ведения войны – помогите раненым бойцам. Им нужна квалифицированная помощь. Они заслужили это", – написал боец.

Напомним: Папа Римский Франциск встретился с супругами защитников Мариуполя Екатериной Прокопенко и Юлией Федосюк. Украинки прибыли в Рим, чтобы просить понтифика помочь спасти украинских воинов, оказавшихся в блокаде на территории завода "Азовсталь". Жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко и бойца Арсения Федосюка привлекают внимание мира к трагедии, которая сейчас разворачивается в Мариуполе.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Азов" требует срочной эвакуации украинских военных из окруженного российскими оккупационными войсками и почти полностью разрушенного Мариуполя. Там тоже показали страшные кадры того, как выживают наши защитники.