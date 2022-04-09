Украина и РФ провели обмен пленными: освобождены 26 украинцев

В субботу, 9 апреля, состоялся третий с начала полномасштабного вторжения РФ обмен пленными между Украиной и страной-агрессором Россией. Были освобождены наши военные и гражданские, которых взяли в плен российские оккупанты.

Об этом в Telegram сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Обмен был проведен по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Из российского плена освободили 12 украинских военнослужащих, среди которых была одна женщина-офицер. Были также спасены 14 гражданских украинцев, из них девять – это женщины.

"Всего 26 наших людей", – подытожила Верещук. Она добавила, что все пленные уже возвращаются домой.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля произошел еще один обмен пленными. Тогда Украина вернула 86 наших военных, среди которых было 15 женщин.

Впоследствии выяснилось, что российские оккупанты пытали пленных украинских военных, находившихся у них в плену. Женщин-военнослужащих они раздевали, унижали и обрезали волосы.